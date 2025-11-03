El ex-WWE y ex-AEW que actualmente lucha en TNA Matt Hardy valora el futuro de Chris Jericho, de quien recientemente se veía un posible indicio de qué camino podría tomar a continuación en la lucha libre.

► Matt Hardy sobre Chris Jericho

“Antes que nada, quiero decir que amo a Chris Jericho. Creo que Chris ha contribuido muchísimo a este negocio a lo largo de los años. Hace poco hizo una entrevista con nosotros —Jeff, los Dudleys y yo— en su podcast, Talk is Jericho, y fue genial ponernos al día unos minutos. Pienso que la afición de AEW ya ha tenido suficiente de Chris Jericho en muchos sentidos. Creativamente, ya hizo prácticamente todo lo que podía hacer allí. A menos que quieran ponerlo otra vez en el evento principal, pero no creo que los fans quieran eso, aunque podrían hacerlo funcionar de alguna manera. Chris siempre ha sido muy inteligente para saber cuándo es momento de alejarse un tiempo, descansar, recargar energías y regresar renovado. Y siento que ahora es ese momento. Si volviera a WWE sería un momento enorme, especialmente si fuera en un Royal Rumble o algo así. Sería gigantesco.”

“Y creo que todavía podría tener una buena corrida allí, incluso si es la última y se retira al final, como hizo Cena. Creo que WWE lo honraría y lo trataría bien. Sería algo muy importante para ellos en el futuro cercano. No digo que tenga que hacer una gira completa de retiro como la de John Cena, pero sí creo que es una posibilidad. Y estoy seguro de que lo de Cena va a abrir la puerta para que otros quieran hacer lo mismo. Chris podría volver, hacer un gran personaje, tener una corrida de un año si lo usan inteligentemente. Que lo pongan en posiciones donde pueda lucir, destacando sus fortalezas como personaje y como hablador. Y todavía puede luchar a un nivel bastante alto. Esa es una parte del negocio que ha cambiado. Muchos luchadores ahora se cuidan mucho más y pueden rendir mejor a edades mayores. Chris es un ejemplo. Jeff y yo somos ejemplo. Edge, Christian… todos ellos. Si lo usas de manera inteligente, si tienes un booker que sepa qué hacer con él, Chris puede ser una gran aportación para cualquier compañía.”

“Que él dejara WWE para ir a AEW cuando recién comenzaba fue probablemente lo más importante que le dio legitimidad a la empresa. Fue el rostro de AEW, su primer campeón, y ayudó a que despegara. Creo que ya llegó a su punto final en AEW. Ahora es momento de que se dirija a la recta final de su carrera. Puede seguir contribuyendo, mostrarse un poco más divertido, más excéntrico, como a él le gusta, y creo que eso funcionará muy bien. Tengo curiosidad de con quién trabajaría en WWE, cómo lo usarían, pero estoy seguro de que encontrarán la forma de hacerlo funcionar. Probablemente lo sabremos al inicio del próximo año.”