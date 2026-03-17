Matt Hardy apunta al Salon de la Fama WWE

La temporada de WrestleMania siempre trae consigo rumores y especulaciones sobre las futuras incorporaciones al Salón de la Fama WWE. Con solo tres miembros anunciados para el Salón de la Fama de este año —Stephanie McMahon, AJ Styles y los veteranos Demolition—, se especula sobre quiénes más podrían formar parte de la lista, si es que la compañía decide añadir a alguien más.

► Matt Hardy prefiere Las Vegas y no en Arabia Saudita

Un grupo cuya inducción al Salón de la Fama se ha retrasado demasiado son los Hardy Boyz, quienes todavía tienen contrato con TNA (y quizás ese sea el motivo de su no inducción, pese al acuerdo que existe entre ambas empresas). Al respecto, Matt Hardy habló recientemente sobre la posibilidad de ingresar al Salón de la Fama en «The Extreme Life of Matt Hardy» y afirmó que preferiría que sucediera este año, cuando WrestleMania se celebre en Las Vegas, en lugar del próximo, cuando se traslade a Arabia Saudita.

«Estoy muy contento por AJ Styles y, al parecer, ha renovado su contrato con la WWE. Parece que se va a quedar. Así que me alegro mucho por él. ¿Y sabes qué? Cuanto más lo pienso después de que lo dices, más me doy cuenta de que podrías tener razón. Podría ver a John Cena entrando. Vi una imagen que decía: ‘Este es mi invitado para el Salón de la Fama’, y aparecíamos Jeff y yo. Y quién sabe, todo es posible al final. Para ser sincero, preferiría ir a Las Vegas que a Arabia Saudita. Es lo que hay… porque así podrán estar más amigos y familiares«.

La referencia de Matt Hardy se da porque la WWE trasladará WrestleMania a Arabia Saudita en el 2027, pero aún no hay indicios de qué pasará con el Salón de la Fama que se celebra durante el fin de semana del evento. Hardy opina que la WWE debería promocionar la ceremonia del Salón de la Fama de este año en Las Vegas como la más grande de la historia, para atraer a más público al evento y a la ciudad.

La ceremonia del Salón de la Fama WWE de este año se celebrará el 17 de abril de 2026, un día antes del inicio de WrestleMania 42.