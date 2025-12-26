Matt Hardy analiza posible regreso de Chris Jericho a WWE

Chris Jericho ha sido una figura clave de AEW, puesto que ha estado desde su fundación, y además, fue el primer Campeón Mundial de la compañía, a la cual ha ayudado en su crecimiento y consolidación. Durante los primeros años de la compañía de Tony Khan, tanto él como Jon Moxley, Kenny Omega y The Young Bucks, se convirtieron en las piedras angulares de AEW. Aunque el veterano ha estado ausente de las pantallas desde el pasado mes de abril, todavía se encuentra bajo contrato hasta finales de este año, aunque existen rumores sobre su posible salida y un eventual regreso a la WWE.

► Matt Hardy ve una gira de retiro para Chris Jericho

En el podcast «La Vida Extrema de Matt Hardy», Matt Hardy comenzó elogiando la contribución de Jericho a la industria de la lucha libre profesional, argumentando que podría haber seguido siendo protagonista en AEW, aunque cree que los fans quizás no querían verlo en esa posición. Cree que es el momento adecuado para su regreso a la WWE y que la empresa le daría un buena contrato, en lo que probablemente será su última etapa en la empresa.

«Casi creo que es una de esas cosas en las que la afición de AEW ha tenido su cuota de Chris Jericho en muchos sentidos, y creo que, creativamente, ha hecho prácticamente todo lo que puede hacer allí. A menos que quieran volver a ponerlo en el evento principal, pero no creo que la afición esté dispuesta a eso, aunque probablemente podrían lograrlo de alguna manera. Chris siempre ha sabido entender cuándo es el momento de irse, tomarse un descanso y volver a recargar energías o renovarse. Siento que si volviera a la WWE, sería un momento enorme, especialmente en un Royal Rumble, lo que sea, donde sea que aparezca, sería enorme. Y luego creo que podría tener una buena racha, incluso si fuera su última y se retirara al final, como hizo Cena. Pero creo que lo honrarían y harían lo correcto por él. Y creo que sería un gran logro para la WWE, especialmente en el futuro inmediato.»

Matt Hardy cree que Jericho podría ser utilizado durante un año o más en la televisión de la WWE si las fortalezas del excampeón mundial de AEW se ajustan en la programación de la WWE. Mientras lo rumores siguen creciendo, solo el tiempo dirá si se da el regreso de Chris Jericho a la compañía que fue su casa por muchos años.