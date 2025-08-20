Matt Hardy analiza al John Cena rudo

John Cena está próximo a retirarse, y durante esta última etapa con WWE ha decidido tomar el papel de rudo, el cual le rindió dividendos tras lograr el ansiado Campeonato número 17 en WrestleMania 41, superando así el récord que había impuesto Ric Flair hace muchos años. Tal vez muchos fanáticos no acepten esta nueva faceta de Cena, pero el luchador se mostró comprometido con el papel, hasta que el experimento vio su fin en SummerSlam, donde trajo a su antigua versión para luchar contra Cody Rhodes. Aunque perdió ese combate y el título, recuperó el cariño y apoyo del público.

► Matt Hardy es consciente de que el público quiere a John Cena

Con los días de villano de John Cena ya en el pasado, personalidades de la lucha libre profesional tienen ahora la oportunidad de procesar y analizar, en su totalidad, una de las historias más polarizantes e impactantes de la historia reciente. Ric Flair y Tommy Dreamer, en su momento, analizaron este cambio a rudo del 17 veces Campeón, pero la cosa no quedaría allí.

Durante la reciente edición de su podcast, otro ex WWE como Matt Hardy recientemente analizó el reciente cambio a rudo de John Cena, justificándolo al inicio, pero resaltando que a pesar de las circunstancias siempre hubo un sector del Universo WWE que reconocía su legado y lo seguía queriendo.

«Fue un intento de hacer algo. Lo aplaudo por intentarlo. ¿Quién sabe si algo se incendiará o no? Ya saben, él había sido una figura polarizante, donde lo ovacionaban y abucheaban, pero lo intentaron, y no puedo culparlos por intentarlo. No puedo culpar a John por hacerlo».

«Sabes, no son los movimientos; es decir, si solo lo juzgaran por sus movimientos y su forma de luchar, no sé cuánto le gustaría a John, pero lo es porque aman a ese ser humano. Aman a ese personaje de John Cena«.

Hardy aplaudió a John Cena y a la WWE por arriesgarse con su personaje rudo, pero finalmente reconoció que su etapa como villano no resultó como esperaban y elogió el hecho de que lograron corregir el rumbo en SummerSlam, justo a tiempo para poder disfrutar del viejo Cena en sus últimos días como luchador.