Matt Hardy aclara su estatus en WWE en medio de rumores

Matt Hardy no fue incluido en el WWE Draft de octubre, lo cual fue un ejemplo más de la poca relevancia que ha tenido en 2019. Aún así, ha sido el último protagonista de un intercambio de marcas, habiendo pasado recientemente a SmackDown.

Esto mientras se habla de que en un par de meses acabará su contrato con la empresa y de lo que podría hacer entonces. Dave Meltzer habló no hace mucho de ROH o AEW, atreviéndose el editor a adelantar que si decide abandonar el Imperio McMahon será para firmar con el Imperio Khan.

Intentamos descubrir nuevos detalles acerca de lo que está pasando con el veterano luchador, de lo que pasará a primeros de marzo, y ahora tenemos su explicación sobre su reciente cambio de marca ante las nulas explicaciones por parte de la empresa.

Ever since I returned last February, I’ve been listed on the #SmackDown roster. When I performed on #RAW in November & December, I wasn’t ever officially put on RAW roster. Saw several websites suggesting I’d switched roster pages, but not the case.

Call me Matt Hardy in LIMBO. https://t.co/soEnNKNOJk

— The VESSEL of Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) January 7, 2020