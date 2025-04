Matt Hardy aborda su pequeño fallo en TNA Rebellion

Durante el PPV Rebellion de 2025 de TNA, Matt Hardy cometió un error que los fanáticos no dejaron pasar. Mientras su hermano y compañero de equipo, Jeff Hardy, estaba cubriendo a Nic Nemeth para intentar conseguir la victoria y retener el Campeonato Mundial de Parejas, el cual terminaron perdiendo, él molestó a la réferi, Paige Prinzivalli, «interrumpiendo» su conteo. En realidad, como vemos a continuación en el video, esto no fue tanto así, ya que ella de todas maneras contó dos. Aún así, el momento quedó guardado en redes sociales.

Y en redes sociales el veterano luchador ha querido abordarlo contestando directamente a un usuario que publicó las imágenes:

Here’s the deal – My eyes were locked on Ryan Nemeth as I had committed to stop him from breaking up this pin, like he did the previous 2. My momentum was always moving in that direction when the ref Paige unknowingly slid under me to make the count. I either had to crash full… https://t.co/va6iAGglZg

— MATT HARDY (@MATTHARDYBRAND) April 29, 2025