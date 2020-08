Matt Hardy a Sammy Guevara: "Es mi deber acabar contigo"

Matt Hardy está actualmente involucrado en una rivalidad con Sammy Guevara y no estaba muy contento con lo que sucedió en AEW Dynamite de la semana pasada. Matt Hardy yacía golpeado y ensangrentado después de su pelea con Guevara. Lo único fue que la sangre no era parte del plan, ya que Guevara arrojó la silla equivocada, lo cual provocó que Hardy recibiera trece puntos de sutura y que el "Spanish God" fuera reprendido tras bastidores.

► El mensaje de Matt Hardy a Sammy Guevara: "Yo no muero"

Si bien el fallido segmento con la silla que hizo que Matt Hardy derramara sangre innecesariamente en el episodio de Dynamite de la semana pasada, Hardy lo incorporó a la historia y realizó una promo en su canal de YouTube. Dijo que Guevara podría haberlo matado con la silla, pero que pasará a la historia como el hombre que tenía un potencial ilimitado, pero que nunca vivió para darse cuenta.

"Ahora es mi deber, Sammy, acabar contigo. Y no solo lastimarte físicamente. Es mi misión librarte de este negocio porque no mereces estar en la misma industria en la que yo estoy. Lo sostengo, no lo mereces. Verás, estoy seguro de que vives la vida todos los días, muy fácil, ya sabes, día a día, pase lo que pase. Eres un joven soltero. ¡Yo no! Cuando pones mi vida en juego, tengo una familia; tengo una esposa, tengo tres hijos pequeños que dependen de mí todos los días. Te arriesgaste a arruinar mi vida."

"Gente, promociones, han estado tratando de matarme, literalmente y en sentido figurado durante las últimas dos décadas, pero no han tenido éxito. ¿Sabes por qué? Porque yo no muero. Yo no muero. Yo no muero. NO MUERO. YO NO MUERO. .... NO .... MORIR. ¿Puedes decir lo mismo? "

Es bueno saber que Matt Hardy se encuentra bien luego del aparatoso golpe -que también pudo representar una conmoción cerebral-, y ahora irá en búsqueda de venganza. Veremos hacia dónde lleva esta rivalidad entre Matt Hardy y Sammy Guevara.

