Matt Hardy a John Cena: «Mi única pregunta es…»

Visto lo visto y oído lo oído, Matt Hardy solo tiene una pregunta para John Cena. El 16 veces Campeón Mundial de WWE ya explicó por qué traicionó a Cody Rhodes. Pero no por qué decidió unirse a The Rock.

Y eso justamente es lo que quiere saber el mayor de los hermanos Hardy, según expone en un episodio reciente de su pódcast, The Extreme Life Of Matt Hardy:

«Todavía me parece bien. Me encantaría saber por qué eligió a The Rock en lugar de seguir su propio camino como ha hecho siempre. Me encantaría saber por qué eligió a The Rock; esa es la única duda que tengo, más que cualquier otra. No me importa que salga y se esfuerce por conseguir menos atención; en cierto modo, me gusta su cara de que está haciendo todo lo posible para que lo abucheen y no lo ovacionen, así que lo respeto por eso.

Me encanta que salga y se queje, se queje, se lamente y hable sin parar, que solo diga tonterías. Eso es todo lo contrario de John Cena como persona en general, especialmente como personaje. Su personaje era una extensión de él. Me gusta que esté siguiendo ese camino y estoy emocionado por el combate simplemente porque se siente como una generación contra generación, tienes al nuevo John Cena contra el John Cena original«.