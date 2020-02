Matt Hardy a AEW: ¿Lo adelantó Jim Ross en AEW Dynamite?

En medio de los rumores de la posible salida de Matt Hardy de WWE, anoche en AEW Dynamite ocurrió algo bastante llamativo.

El comentarista principal, Jim Ross, utilizó una de las frases del Universo Broken en plenos comentarios. Sí, el mismo creado por el mayor de los hermanos Hardy.

► ¿Matt Hardy a AEW?

Todo ocurrió cuando en el más reciente show televisivo de AEW, cuando se anunció una gran batalla campal por equipos la próxima semana, y uno de los equipos participantes era The Young Bucks, a quien Jim nombró de último y se refirió a ellos como Bucks of Youth.

Sumado a esto, Excalibur dijo: «Las cosas están a punto de ROMPERSE». Referencias bastante claras de su llegada a AEW, o al menos una invitación bien fuerte.

Al respecto, tanto Hardy como Jim comentaron lo siguiente en Twitter:

He did? Nothing’s sacred anymore. In all seriousness, I wouldn’t be who I am today without @JRsBBQ’s assistance. JR always has my blessing to use the term "Bucks Of Youth." https://t.co/MvdlzehFjc — Matt Hardy in LIMBO (@MATTHARDYBRAND) February 13, 2020

— ¿Cómo te sientes luego de que Jim Ross soltara un BUCKS OF YOUTH en AEW Dynamite?

— ¿Lo hizo? Ya nada es sagrado. Con toda seriedad, no sería quien soy hoy sin la ayuda de Jim Ross. Jim Ross siempre tiene mi bendición de usar el término BUCKS OF YOUTH.

Thanks Matthew!

Hope our paths cross again sooner than later. 🤠 https://t.co/cRdlHh7fe4 — Jim Ross (@JRsBBQ) February 13, 2020

«¡Gracias, Matthew! Espero que nuestros caminos se crucen nuevamente más temprano que tarde«.

Lo más reciente que se sabe es que el contrato de Hardy con WWE termina el primero de marzo. Sin embargo, y pese a todas las muestras de frustración por no ser bien utilizado, negocia una renovación con la empresa. Con 45 años, lo mejor sería aceptar recibir un contrato multimillonario con WWE, en lugar de buscar fortuna en AEW. Su legado ya está escrito en las luchas por equipos.