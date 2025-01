Matt Hardy: «2025 será el mejor año para TNA en la última década»

Matt Hardy tiene altas expectativas con lo que se avecina para TNA en el nuevo año 2025. Como desde abril de 2024, él va a ser una pieza clave de la compañía, tanto porque él y su hermano, Jeff Hardy, renovaron sus contratos, como porque The Hardys son los actuales campeones mundiales en parejas. Hace poco también, el agente Lance Storm resaltaba el buen momento en que está el negocio de la Total Nonstop Action.

BREAKING: @MATTHARDYBRAND and @JEFFHARDYBRAND will defend the TNA World Tag Team Championships against @TheTreyMiguel and @ZacharyWentz at #TNAGenesis from the Curtis Culwell Center in Garland, Texas on January 19.

Get tickets at https://t.co/zTMPjdYHK8! pic.twitter.com/fTizj7uYFe

— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) January 3, 2025