Matt Cardona: «Zack Ryder está muerto»

“No me opondría a volver como Zack Ryder. Me encanta mi música ‘Always Ready’. Básicamente sería yo, solo que con el antiguo nombre de Zack Ryder. No más ‘Oh Radio’, nada de eso, aunque Downstait hizo la versión más dura. Me encantaría volver como yo, Matt Cardona, pero creo que, de manera realista, la WWE tiene esa propiedad intelectual y han invertido mucho en ese nombre, por lo que no tendría ningún problema [en hacerlo], incluso si fuera una vez en el Royal Rumble o algo así. Creo que sería interesante».

► Matt Cardona no volverá a ser Zack Ryder

Las declaraciones que leemos arriba las hacía Matt Cardona en el mes de junio y resultaban bastante sorprendentes teniendo en cuenta que le ha estado yendo tan bien como independiente que se sentía un poco extraño que estuviera tan claramente dispuesto a volver a WWE, una compañía donde si bien ganó una enorme popularidad, además de algunos títulos, luchísticamente nunca fue tan reconcido como lo es actualmente. No obstante, ha cambiado de idea. Al menos en lo relativo a su antiguo personaje, como le puso en claro recientemente a un fanático.

Zack Ryder is dead. Long live Matt Cardona! https://t.co/6Ggsqre7V6 — Matt Cardona (@TheMattCardona) October 29, 2022

— Siendo honesto, ¿estarías interesado en volver como Ryder a WWE?

— Zack Ryder está muerto. ¡Larga vida a Matt Cardona!

Es interesante apuntar que no dice que no quisiera volver a la compañía McMahon, tan solo que no querría hacerlo como Zack Ryder. Así que entendemos que sigue interesado en tomar el camino de regreso para ser nuevamente una Superestrella. Y sería bueno verlo con todo lo que ha aprendido, con todo lo que ha mejorado, como Matt Cardona en WWE.

¿Os gustaría que Matt Cardona volviera a WWE?