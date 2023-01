Matt Cardona ya piensa en el 2023. ¿Royal Rumble a la vista?

Después de su salida de WWE en el 2020, Matt Cardona ha dejado huella en territorio independiente trabajando en diferentes empresas como GCW, AEW, NWA, Impact y otras más, incluso consiguiendo campeonatos en ellas. Aún así, no se ha olvidado de WWE, y el hecho de que su esposa Chelsea Green suene para volver a la compañía, sumado con algunas referencias recientes que el «Broski» ha hecho hacia la compañia que hoy dirigen Triple H y Stephanie McMahon, dan cuenta de que el ex Campeón Intercontinental podría hacer un eventual regreso ahora que Vince McMahon no está al mando.

Matt Cardona recurrió a su cuenta de Twitter para hacer un recuento de su 2022, y envió un posible adelanto de que el Royal Rumble del 28 de enero podría ser una gran noche para el ex Broski, tras hacer referencia al tradicional conteo regresivo.

2022…without a doubt…my favorite year of my career.

This run was never about proving anybody wrong…it was about proving myself and my supporters right.

Now what am I gonna do in 2023 to top 2022?! Leave your comments in 10…9…8…7…6…5…4…3…2…1…… pic.twitter.com/ShyNVBPcEu

— Matt Cardona (@TheMattCardona) December 31, 2022