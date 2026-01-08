Matt Cardona: «Ni yo ni WWE somos los mismos hoy»

Pocos días después de hacer un nuevo regreso a WWE en SmackDown, Matt Cardona habla de pasado y futuro, filosofía y ambición, perseverencia e identidad.
► En palabras de Matt Cardona
El Indie God y su legado
«Soy el Indie God ayer, hoy y siempre. Dejé el sombrero del Indie God en el ring. ¿Quién lo va a recoger ahora? Es más pesado de lo que la gente cree. Pesada es la corona… pesada es la gorra del Indie God. Hubo momentos en los que llevaba la gorra y la corona a la vez. Eso es lo que hace falta. Cuando ya no necesitas cinco bolsas, te has ganado el derecho a no necesitarlas.»
La vida en las indies y el merchandising
«Cuando me fui a SmackDown y dejé atrás la bolsa de merchandising, se sentía raro. Subirme a un avión para trabajar con una sola maleta no sabía ni cómo se hacía. Va a ser duro dejar atrás esa bolsa, ese riñonera… pero encontraré otras vías, otros proyectos, otras formas de maximizar mi tiempo.»
Mentalidad y control del camino
«Voy a hacer lo que siempre hago: controlar lo que puedo controlar. Esta es la oportunidad definitiva. La oportunidad llamó a la puerta y yo siempre estuve listo para abrirla. Creo que estoy en una posición afortunada porque cumplo una función muy específica. No soy una superestrella tradicional. Cumplo otro propósito distinto.»
I’m home… pic.twitter.com/mbdaM9NpS6
— Matt Cardona (@TheMattCardona) January 8, 2026
El regreso a WWE y el nuevo contexto
«Esta WWE no es la misma compañía que dejé. Y yo tampoco soy la misma persona que era entonces. Todo lo que he aprendido y demostrado en estos años abre muchas más oportunidades. Esta es una WWE completamente nueva. Cuando me fui, no estaba en Netflix, Triple H no abría cartas, Fanatics no existía así. Ahora es otro mundo… y estoy muy ilusionado por vivirlo.»
Ambición y objetivos
«El objetivo siempre fue volver, pero no podía convertirlo en mi única obsesión. Tenía que reinventarme, trabajar más que nadie y no convertirme en alguien amargado. El objetivo nunca fue solo volver a WWE. El objetivo era ser campeón mundial de WWE. Y la única forma de lograrlo era volver.»
Aprendizaje entre WWE e indies
«Siempre dije que WWE fue mi etapa de desarrollo. Todo lo que aprendí allí —cómo venderte, cómo hablar, cómo crear momentos— me dio ventaja en las indies. WWE me enseñó a ser una superestrella. Las indies me enseñaron a ser un hombre de negocios. Y juntas me enseñaron a ser Matt Cardona.»
You never know when your opportunity will come…
Work your ass off…don’t quit…be ALWAYZ READY! pic.twitter.com/fQw3XimI1e
— Matt Cardona (@TheMattCardona) January 5, 2026
Perseverancia y carrera
«Han sido los mejores cinco años de mi carrera… hasta ahora. Pienso hacer que el próximo capítulo sea el mejor de todos. Hubo momentos en los que pensé que esto no iba a pasar nunca. Pero no podía parar. No estoy hecho así.»
Identidad y decisiones
«No pregunté si sería Matt Cardona o Zack Ryder. En el fondo quería ser Matt Cardona, pero vine a trabajar. Fue decisión de ellos. No puedo aceptar fechas independientes si quiero estar en WWE. No tiene sentido. Todos los promotores lo entendieron.»
Consejos y filosofía
«Me contrataron con 20 años… y otra vez con 40. Cada uno tiene su propio camino. Puede que lo consigas si no te rindes, pero seguro que no lo lograrás si te rindes. El único consejo que doy es este: no hay una fórmula. Cada historia es distinta. Yo simplemente no acepté un no por respuesta.»
Mirando al futuro
«Cerré mi tienda. No hice liquidación ni rebajas. Di una última oportunidad y listo. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Las oportunidades ahora son infinitas. Estoy pensando en todas las posibilidades: WrestleMania, Access, Comic Con, paneles, merchandising con Topps y Fanatics… quiero estar involucrado en todo lo que pueda.»