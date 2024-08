Matt Cardona: «WWE no es solo la razón de mi éxito»

Aunque Matt Cardona se encuentra fuera de acción desde abril pasado por un desgarro en el pectoral en el hombro derecho, el autoproclamado Rey de la Lucha Libre Independiente y Deathmatch King, sabe cómo hacerse notar.

Recientemente, el también conocido como Indy God contestó a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, a una serie de fans que lo estaban molestados y tratándolo mal, diciendo que la única razón de su éxito en el mundo independiente de la lucha libre es por el hecho de que es conocido por haber trabajado en WWE. Cardona respondió así ante estas palabras:

HATERS: “You’re only so successful on the indies because you came from WWE.”

ME: “OK…then where’s everybody else who ever got fired from WWE?”

