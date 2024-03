«Si Mick Foley realmente va a tener su última lucha… y es una lucha de muerte… solo hay una persona que debería ser su oponente… ¡YO! ¡EL REY DE LAS LUCHAS DE MUERTE!«, decía primero Matt Cardona. «Cuidado con lo que deseas, Matt Cardona…«, contestaba Mick Foley. Este intercambio se dio después de que «The Hardcore Legend» se mostrara abierto a salir del retiro: «(…) No tengo ningún tipo de incentivo, así que sólo estoy pensando, es algo que estoy lanzando por ahí, así que el año que viene por estas fechas, puede que tengamos que revisar esa opción. Jon Moxley o Matt Cardona. Creo que Moxley sería el más fácil, pero Matt tiene ese momentum en el mundo del Deathmatch que realmente podría convertirlo en algo genial«.

► ¿Matt Cardona vs. Mick Foley?

Ha pasado más de un mes desde entonces y todavía no se ha anunciado un combate entre ellos. No obstante, «The Indy God» no se olvida de ello y durante una reciente entrevista con Sports Illustrated se señalaba a sí mismo como el indicado para poner fin a la carrera de Foley en el cuadrilátero.

«No es ningún secreto que he estado haciendo campaña para esta lucha. Vuelvan al salón de baile Hammerstein hace un par de años, estaba usando una camisa de franela que decía ‘Que se j*da Mick Foley’. Si él quiere un combate a muerte, sería el más adecuado para disputar un uno contra uno contra el rey del combate de muerte. Sería el combate más grande en la historia de la lucha libre profesional independiente«.

Veremos si el miembro del Salón de la Fama de WWE le da respuesta y finalmente se concreta una lucha que todos los fanáticos querrían disfrutar.

Todo esto surge después de que en 2021 Matt Cardona dijera:

«Que le j*dan a Mick Foley. Eso es todo lo que tengo que decir. Lo normal sería que estuviese muy orgulloso de mí, es de Long Island como yo, también un rey del Death Match, pero ahora se ha vuelto contra mí, no sé si es porque gané a su yerno, Frank The Clown. Creo que debería dejar de ser un bocazas. Justo antes de que me despidieran de WWE mi escritor personal era Dewey Foley, el hijo de Mick, si Mick no se calla voy a hacer que Dewey programe un Death Match contra Foley y por supuesto lo voy a ganar«.