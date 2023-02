Chelsea Green hizo su retorno a la WWE durante el Royal Rumble femenil 2023. El gran momento que fue su vuelta a la compañía más grande del mundo de la lucha libre, e incluso la suerte que tuvo de entrar como número veinte al combate, se vio empañado cuando fue eliminada en tan solo cinco segundos. No tuvo para nada una buena actuación, apenas fue una actuación, realmente, pero veremos qué sigue para ella. Porque si la han contratado nuevamente es porque la quieren y porque tienen una idea para ella.

We just witnessed the FASTEST elimination in the history of the Women's #RoyalRumble Match!!!@ImChelseaGreen was immediately thrown over the top rope by @RheaRIpley_WWE in a shocking moment! pic.twitter.com/jKw9DuWjBv

— WWE (@WWE) January 29, 2023