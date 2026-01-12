Matt Cardona: «¡Todavía no estoy acabado en WWE!»

Ayer apuntaba al Campeonato WWE. Hoy Matt Cardona se reivindica ante quienes tienen dudas de él recordando su despido de WWE y ansioso por su reciente regreso.
► Matt Cardona vuelve a por todo
I’m a sentimental guy…
When I was getting fired from @WWE in 2020, I was looking at a picture of my dad & I hugging at WrestleMania. In that moment, I was grateful for my time (14 years) in WWE and excited for the future.
When I was signing my new WWE contract (everything is… pic.twitter.com/PPwL9FoXHC
— Matt Cardona (@TheMattCardona) January 12, 2026
«Soy un tipo sentimental…
Cuando me despidieron de WWE en 2020, estaba mirando una foto de mi padre y yo abrazándonos en WrestleMania. En ese momento, me sentí agradecido por mi etapa (14 años) en WWE y emocionado por el futuro.
Cuando estaba firmando mi nuevo contrato con WWE (hoy en día todo es digital), tenía mi Campeonato Mundial de Game Changer Wrestling sobre el regazo. Mi combate deathmatch con Nick Gage y ganar el Campeonato Mundial de GCW en 2021 pusieron a Matt Cardona en el mapa. Creo firmemente que, si no me hubiera convertido en el Rey del Deathmatch, no me habría convertido en el Dios del circuito independiente; si no me hubiera convertido en el Dios Indy, no me habría convertido en “The Complete”; y si no me hubiera convertido en “The Complete”, no me habrían ofrecido regresar a WWE.
La próxima semana en SmackDown tengo la oportunidad de estar un paso más cerca de convertirme en Campeón Indiscutido de WWE.
¡NO HE TERMINADO!».
¿Estás en el equipo Cardona o dudas de su futuro en WWE?