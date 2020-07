El antes conocido como Zack Ryder se sintió triste por haber sido despedido de WWE el pasado 15 de abril. Sin embargo, ha podido recuperarse muy rápidamente. Y ya tiene todo listo para su nuevo personaje, que será precisamente su nombre real, Matt Cardona. Recientemente, reveló en su cuenta oficial de Instagram que ya tiene nueva música de entrada, nuevo equipo luchístico y tendrá figura de acción.

En una reciente sesión de preguntas y respuesta con sus fans, reveló que su nueva frase de batalla es "Alwayz Ready" y que el nuevo atuendo luchístico que ya les habíamos mostrado aquí en SÚPER LUCHAS hace un par de días, en realidad lo diseñó él mismo en el mismo segundo en el que fue despedido de WWE y señaló que le quedó luciendo "fantástico".

Socially-distanced Studio Session today at Qreate with the one and only @TheMattCardona. New work on the way! pic.twitter.com/ErO00gPK7D