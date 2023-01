Matt Cardona sigue haciendo enemigos: “Odio Canadá”

El 19 de marzo, Game Changer Wrestling va a celebrar un evento en Toronto, Canadá. Esta es una de las compañías donde Matt Cardona más ha estado brillando desde que es independiente. Fue Campeón Mundial CGW. Y quiere estar en este show, aunque odia el país norteamericano. Así lo señala en una reciente entrevista con Spencer Love para Love Wrestling. Cuando le preguntan a quién querría enfrentar entonces, apunta a PCO.

*SAVE THE DATE*

GCW comes to 🇨🇦 TORONTO 🇨🇦 for the first time on Sunday, March 19th!

GCW in TORONTO

Sunday 3/19

The Opera House

Toronto, ON

Watch LIVE on @FiteTV!

Details coming soon… pic.twitter.com/lqZqfjhnfd

— GameChangerWrestling (@GCWrestling_) December 6, 2022