Recientemente, la Campeona de los Estados Unidos WWE, Chelsea Green, se mostró a favor de que su esposo, Matt Cardona, regrese a WWE, empresa en donde es muy querido por los fans y en donde ella triunfa a lo grande.

Pues bien, recientemente, en entrevista con Ariel Helwani para su video podcast The Ariel Helwani Show, Cardona habló acerca de la posibilidad de regresar a WWE, diciendo que siente que se la ha ganado. Y dijo que todo el mundo estallaría si retornara en el Royal Rumble 2025. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Matt Cardona, más que listo para volver a WWE en 2025

«Siento que me he ganado la oportunidad de regresar. No creo que sea arrogante decir que si mi música sonara en el Royal Rumble, ya sea como Matt Cardona o Zack Ryder, el lugar explotaría, el techo se vendría abajo, las redes sociales se volverían locas, y vendería mercancía. Sé que eso pasaría.

«No me han ofrecido nada. No lo sé, ha habido comunicación, muy cordial, pero no ha habido ninguna oferta. No puedo vivir mi vida pensando: ‘Oh, Dios mío, ¿me van a llamar de vuelta?’. Pero si lo hacen, es un eslogan, pero también la forma en la que vivo mi vida: siempre estoy listo.

«Trabajé muy duro durante cinco años para reinventarme y realmente creo que he cambiado las reglas del juego. Me encantaría regresar si las circunstancias fueran las correctas».