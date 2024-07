Matt Cardona: «Si no vuelvo a la WWE o AEW…»

El autoproclamado «Indy God», el luchador más popular de la escena independiente de la lucha libre profesional, Matt Cardona habla de volver a WWE y AEW con nuestro compañero Scott Fishman de SEScoops compartiendo su idea de continuar causando sensación en el circuito si finalmente no toma ese camino de regreso a una de las dos compañías más grandes.

► Si Matt Cardona no vuelve a la WWE o AEW…

«Siento que he hecho todo lo que se puede hacer en las independientes. Pero todo pasa por una razón. Y no voy a sacrificar todo lo que he construido. Así que, si no tiene sentido ir a WWE o AEW, entonces simplemente me reinventaré y reinventaré toda la maldita escena de la lucha libre independiente. Eso es lo que voy a tener que hacer. Porque no he terminado… Escucha, estoy muy agradecido por todo lo que he logrado. Estoy agradecido por mi tiempo en WWE, agradecido por los altos y bajos. Pero no he terminado todavía. Ni siquiera cerca. Me queda mucho en el tanque. Físicamente, creativamente… Sí.

«Por eso estar lesionado apesta tanto, porque solo quiero estar ahí. Pero también es bueno para mí repensar algunas cosas, ¿verdad? Y planificar algunas cosas. Pero estoy muy emocionado por los próximos meses para ver qué pasa conmigo. Ya que… El negocio de la lucha libre sigue cambiando. Está en su punto más alto desde que estoy en el negocio. Empecé en 2003. Así que, me perdí la Era Attitude como luchador profesional. Por supuesto, la vi como fanático.

«He pasado por todo. Y este es el punto más alto en el que ha estado. Las independientes, en mi opinión, están en su punto más alto. Literalmente hay lucha libre, ya sea en TV o servicio de streaming, o en tu local, todas las noches de la semana, si quieres consumir lucha libre, eso es increíble. Nunca ha sido así. Así que 2025 va a ser un año muy divertido para Matt Cardona. Veremos dónde termino».

