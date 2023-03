Salir de WWE fue algo fatídico para muchos luchadores, cuyas carreras cayeron en la inopia. Una experiencia por la que no ha pasado Matt Cardona, quien consiguió reinventarse en la escena independiente con un genial personaje rudo, hoy autodenominándose “Indy God” (referencia a la saga Indiana Jones).

Y aunque tiempo atrás aseguró que no intenta llamar la atención de WWE para ser recontratado, esta semana, Cardona expuso que el destino acabará llevándolo de vuelta allí. Eso sí, sin Zack Ryder de por medio.

«Entonces, cuando me despidieron de la WWE, desde ese día, mi objetivo no ha sido, ‘oh, ¿qué puedo hacer para volver? ¿Qué debo hacer para impresionar a la gente para que vuelva allí?’ No, ese no es mi objetivo. Pero estaría mintiendo si dijera que nunca más quiero luchar en el Madison Square Garden, o que nunca más quiero tener un momento de WrestleMania. Por supuesto que sí . Entonces, ¿Matt Cardona alguna vez volverá a casa? Creo que eventualmente, pero no como Zack Ryder, porque Zack Ryder está muerto» .

Y ahora, en su más reciente entrevista, concedida al podcast ‘The Wrestling Classic’, Cardona recuerda su paso por AEW. Con un discurso que muchos interpretarán como guiño dirigido hacia WWE, pues el luchador hace duro juicio sobre el panorama Élite. Concretamente, sobre su segundo show en antigüedad.

«De inmediato Cody [Rhodes] me puso en contacto con su agente, me dio grandes consejos. Pero, suele ocurrir en el negocio de la lucha libre, si un productor o un agente te da su opinión, a veces ese consejo no te sirve. Me di cuenta que no necesitaba un agente. Quería ser el tipo que estuviera ahí al pie del cañón. Quería ser el tipo que hiciera cuentas y negociara.

«Cody me preparó, sin duda, me consiguió ese recorrido breve en AEW. Estoy agradecido por ello. No funcionó en su momento, admito que estaba desencantado. Pensaba, ‘Oh, mierd*, ¿ahora qué?’ Echando la vista atrás, no hay mal que por bien no venga. Si hubiera firmado con AEW, estaría en el put* Dark. Que no se ofendan esos tipos, pero no es lo que quiero. Ya fui ese tipo en WWE».