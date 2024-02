The Rock está siendo objeto de todo tipo de mensajes desde que Cody Rhodes le dejó su sitio contra Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible en WrestleMania 40. Y él contestó así recientemente: «Hay una palabra para esta reacción explosiva e insana: innegable. No importa la época, la década o la ciudad, la energía y la conexión entre el Campeón del Pueblo y el Pueblo nunca pueden romperse y realmente es una experiencia electrizante que provoca escalofríos cada vez. Gracias, Birmingham, Alabama; hicimos historia mágica en la «ciudad mágica». Gracias WWE y gracias Cody por el amor y la hospitalidad (sueño y alma). Roman, solo hay un líder de la mesa. Nos vemos en Las Vegas… Uso».

► Matt Cardona se burla de The Rock

La mayoría son críticas, en especial haciendo hincapié en que él mismo habría solicitado ocupar ese rol. Tampoco se libran WWE ni Triple H. Pero también está habiendo alguna burla, que no se toma tan en serio la situación, pero no deja pasar la oportunidad de atizar a «The Great One». Eso es lo que hace Matt Cardona con Nic Nemeth en el reciente GCW The Coldest War 2. La verdad es que «The Indy God» nunca dice que no cuando puede reírse con cariño de la que durante muchos años fuera su casa en la lucha libre profesional.

«Soy la cara de GCW, no puedo permitir que algún luchador a tiempo parcial venga aquí y me robe mi lugar. ¿Te crees The Rock o algo, hermano? Así que hazte un favor y simplemente acuéstate, déjame conseguir el uno, dos, tres, para que pueda concluir mi historia.»