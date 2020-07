Alejados más que nunca, Matt Cardona se burla de Mojo Rawley

Ahora que no está en WWE, que tanto su alianza como su rivalidad llegaron a su fin, y están más alejados que nunca, Matt Cardona se burla de Mojo Rawley. Recordando que los dos formaron un equipo, The Hype Bros, de 2015 a 2017.

Ninguno estaba haciendo demasiado en el imperio McMahon y forjaron una alianza que durante el primer año buscó su éxito en NXT para posteriormente pasar a Friday Night SmackDown.

No lograron triunfar demasiado puesto que nunca fueron campeones, aunque lucharon en alguna ocasión por el título, ni hicieron nada que el Universo WWE recuerde.

► Matt Cardona se burla de Mojo Rawley

La burla apareció cuando el ex futbolista de la NFL hizo una publicación en Twitter mostrando un error de WWE.com según el cuál es uno de los Campeones de Parejas de la marca azul con la luchadora Naomi. Los monarcas de la división en el show de los viernes son The New Day. Pero el hecho de que tuviera un nuevo aliado, una nueva aliada en este caso, provocó la siguiente respuesta del ex Zack Ryder:

Well you DO need a new partner. I got fired & Gronk quit. https://t.co/aySiFLDi8z — Matt Cardona (@TheMattCardona) July 15, 2020

— Parece ser que Naomi y yo ganamos el Campeonato de Parejas la otra noche. Sé que es un error pero, ¡¡¡pongan un nombre a este equipo!!! ¡¡¡Podríamos hacer los mejores movimientos de baile de toda WWE!!! — Bueno, necesitas un nuevo compañero. A mí me despidieron y Rob Gronkowski renunció.

Cardona se ríe de que Rawley siempre necesite a un aliado, mencionando a su gran amigo Rob Gronkowski, estrella de la liga de fútbol americano más importante de Estados Unidos, que hace unos meses estaba trabajando en WWE, hasta que decidió volver a los campos de juego para una nueva temporada.