Matt Cardona revela el origen del «Woo Woo Woo»

Matt Cardona mató a Zack Ryder en los cinco años que han pasado desde que saliera de WWE. Y no solo al nombre sino a todo lo relacionado con el personaje. «Tuve que sobrevivir… tuve que destacar… No quería ser solo un Major Brother o un Edgehead… Iba a ser DIFERENTE a cualquiera en el elenco… La gente iba a notar mi presencia. No me importaba si me conocían como ‘el tipo de las mallas de una pierna’ o el ‘tipo del woo woo woo’. La gente me recordaría… Eventualmente, conocerían mi nombre y cambiaría todo el maldito negocio con mi show en YouTube. #RIPZackRyder», publicaba en mayo.

► Un curioso origen

Pero de cuando en cuando aquellos tiempos siempre vuelven a aparecer en primera plana, como se vio recientemente en AEW cuando Chris Jericho nombró a Zack de camino al combate que ambos tendrán por el Campeonato Mundial de ROH en Final Battle el 20 de diciembre. Así mismo, continuando en la casa Éltie, mientras hablaba en Hey! (EW) with RJ City, «The Complete» dio a conocer cómo nació aquel «Woo Woo Woo»:

“Era lo que les decía a las chicas en el club. Una chica guapa pasaba por allí y yo decía: ‘Woo woo woo’. Era muy molesto y decía: ‘Dije que puedo usar esto en la televisión y acabar con esto’. Y mira lo que pasó».

Una chica guapa como su actual esposa Chelsea Green, quien acaba de convertirse en la primera Campeona de Estados Unidos de la historia de WWE. Y continuando con esto, Cardona aprovechó la ocasión, primero, para felicitarla por la victoria más importante de su carrera y, segundo, para señalarse a sí mismo como también dueño del título. Esto además nos recuerda cuando la luchadora ganó los cinturones de parejas y el luchador lo llevó consigo a un evento independiente.