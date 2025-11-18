Matt Cardona revela cómo se dio su regreso a WWE

Matt Cardona volvió a ser Zack Ryder en su regreso a la WWE durante el SmackDown del 14 de noviembre para enfrentar a LA Knight en el torneo para ser el último rival de John Cena. Lamentablemente para el «Dios Independiente», salió derrotado del combate y no gozará de dicha oportunidad ante «El Más Grande de Todos los Tiempos». Tampoco se sabe realmente si va a continuar por este camino o fue una ocasión especial. Mientras esperamos por más novedades en ambos sentidos, vamos a conoer cómo se dio su retorno a la que durante mucho tiempo fue su casa en la lucha libre.
► El regreso de Zack Ryder a WWE
“Muy bien, chicos. A modo de seguimiento… no sé si habéis oído la noticia, pero este viernes pasado… ¿qué? ¡Zack Ryder volvió, colega! Así es. Resucité. Me levanté de la tumba.”
“No sabía qué iban a poner de música. Sabía que no iban a poner ‘Always Ready’, pero me preguntaba qué versión de ‘Radio’ iban a usar. Me gusta la versión de Downstait que pusieron, pero no tenía ni idea hasta que sonó. Fue un impacto.”
“Algún día haré una inmersión profunda contando todo sobre ese día y la semana anterior. Probablemente fue la semana más estresante de mi vida.”
“No quiero revelar todos los secretos… no lo voy a contar todo ahora. Pero vaya regreso a casa. Todos los tuits, publicaciones, mensajes… El merch. El merch.”
“Firmé algo para que pudieran vender merchandising temporalmente. Así que… podría haber una figura de Mattel, podría haber una tarjeta Topps… Eso ya depende de ellos. Les he dado los derechos temporalmente.”
“Una experiencia increíble, una gran noche. Han pasado más de cinco años.”
“Con 24 horas de aviso tuve que hacerme equipo para Zack Ryder, porque todo lo que tenía no era algo que quisiera ponerme. Pero usé mis botas viejas, y estaban rotas. Las correas estaban rotas. Tuve que pedirle al marido de Shotzi, Jesús, que me las arreglara.”
“No le dije a nadie lo que estaba pasando. Ni siquiera se lo dije a Brian. Él lo dedujo haciendo un poco de trabajo detectivesco accidental, pero yo lo mantuve en secreto.”
“Fue una locura esos días. El mismo día volé a Nueva York porque no querían que volara a Albany, ya que los fans esperan allí para autógrafos. Chelsea estaba en Good Day New York, así que viajamos juntos y luego condujimos hasta allí.”
“Me escondieron. Tenía mi propia sala privada, completamente cubierto con sudaderas con capucha, máscara… No quería que nadie se enterara. Le dices a una persona y ya se corre el rumor.”
“Gran experiencia al volver. Por ahora es algo de una sola vez. Chicos, hay merch en la tienda de WWE. Compradlo. Comprad las tres camisetas. Tal vez así deje de ser algo de una sola vez.”
“Fue una experiencia muy estresante. Después estuve pasando el rato con Cody y Miz en el autobús de Cody.”
“No se lo dije a nadie. A nadie.”
“Tengo que agradecerle a Chelsea por apoyarme en todo esto. Incluso tuve el ‘punto’ de Triple H, chicos.”
“Para mí, eso fue lo más impactante de todo. Súper cool. Tendré 8×10 firmadas en Whatnot.”
“Gracias a los fans por el apoyo. Hay gente negativa que dice: ‘dijiste que nunca volverías’. Chicos, callaos. Vamos. ¿Qué importa eso? Algunas cosas simplemente están fuera de tu control.”
“Disfrútenlo por lo que fue. Hoy es lunes por la mañana y tengo unas cinco horas más para disfrutar esto antes de que se acabe, porque cuando empiece Raw, es como si no hubiera pasado. Así es la lucha libre.”
“Voy a publicar todo lo que pueda antes de las 8:00 p. m. de hoy.”
“Estaba en todos lados este año: WWE, NXT, TNA, NWA, GCW, Ring of Honor… Eso no va a volver a pasar jamás.”
“Mi primer combate en Albany fue Brian y yo contra Triple H y Jeff Hardy. Mi último combate allí también termina siendo especial.”
“Tenía dos figuras con ese equipo que no volví a usar nunca más.”
“Siempre listo, incluso entonces.”
“Fue tan de último minuto que TTD no pudo diseñar equipo nuevo para mí. Así de extremo fue todo. Por eso Rick Michaels tuvo que hacerlo todo en menos de 24 horas. Le di una gran propina.”
“Tenía tres juegos de equipo conmigo por si acaso: equipo de Matt Cardona, equipo de Zack Ryder improvisado, y el nuevo. Fue una locura.”
“Vendí todo mi equipo viejo cuando me liberaron, así que no podía usar equipo histórico como el de WrestleMania.”
“Rick me hizo hasta un chaleco a juego que no pude usar porque tenía que llevar la camiseta.”
“Por ahora, compren la camiseta en WWE.com. Hay tres modelos.”
“Vamos a ver qué pasa, chicos.”