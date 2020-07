Matt Cardona recuerda su carrera en WWE y da nueva pista

A partir de ahora el veterano luchador va a utilizar su nombre real cuando trabaje. Y Matt Cardona recuerda su carrera en WWE como Zack Ryder. Además de dar una nueva pista, tan obvia como la anterior, acerca de cuál va a ser su siguiente paso en la industria.

Él es uno de los recientes despidos del imperio McMahon de los que más se está hablando, el que más atención de los fanáticos está atrayendo, lo cual puede ayudarle mucho a abrirse un camino de ahora en adelante. Tiene carisma y habilidades en los encordados decentes. Quizá pueda dar la sorpresa.

Para empezar, Cardona echó la vista atrás a su vida como Superestrella con esta publicación:

The only thing I wanted to do in life was wrestle. I’m grateful I spent 14 years living my dream in WWE. Thanks to my fans & everyone who believed in me. As I was getting released, I was looking at this photo & smiling. I’m #AlwayzReady & beyond excited for the future. #NotThere pic.twitter.com/uKRVK7FboI

— Matt Cardona (@TheMattCardona) April 15, 2020