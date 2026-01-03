Matt Cardona reaparece en WWE y vence a Kit Wilson

Matt Cardona regresó a WWE y fue recordado por su paso en la empresa bajo el nombre de Zack Ryder y salió con la mano en alto.

La acción comenzó con la entrada de Kit Wilson, quien micrófono en mano dejó claro que su objetivo era acabar con lo que llamó “masculinidad tóxica”, lanzando insultos directos al público. El discurso fue interrumpido de forma abrupta cuando sonó el clásico “Wo, Wo, Wo!”, primero anunciado como Zack Ryder y, segundos después, reconocido oficialmente como Matt Cardona, provocando una fuerte reacción de la afición.

MATT CARDONA IS HERE 🤩 Zack Ryder is so last year 😜 pic.twitter.com/AsEYWMUbE2 — WWE (@WWE) January 3, 2026

Con el ambiente encendido, el combate se pactó de inmediato, marcando el regreso de Cardona a un ring de WWE, ahora como exelemento de TNA, pues volvió a firmar con la empresa.

Wilson buscó aprovechar el impacto del momento y se lanzó rápidamente al ataque, aunque Cardona respondió con experiencia, sacándolo del ring con un clothesline y retomando el control tras un rope dropkick. El ex luchador de WWE castigó a su rival en el esquinero con una serie de golpes, pero Kit logró frenar el impulso al hacerlo caer desde la segunda cuerda.

El británico conectó varios golpes y aunque Cardona se liberó y respondió con un diving dropkick, seguido del Broski Kick y un una desnucadora que estuvo cerca de darle la victoria.

Wilson resistió, sorprendió con un DDT y buscó cerrar el combate, pero Cardona lo frenó con las rodillas en el esquinero y, tras acomodarlo, conectó el Rough Ryder para la cuenta final.

Michael Cole aseguró que Matt Cardona ya estaba de regreso en WWE; y posteriormente fue lanzada una playera en WWE Shop.