Mientras Triple H hablaba después de WWE Night of Champions, los fanáticos empezaron a corear el nombre de Matt Cardona. Esto después de que anteriormente John Cena lo nombrara en SmackDown.

Is this… are they… do I hear… ??

ILY SAUDI ARABIA #MattCardona pic.twitter.com/fZ1txWTSPm — CHELSEA GREEN (@ImChelseaGreen) June 29, 2025

► Matt Cardona reacciona

¿Qué piensa el «Indy God»? Durante una reciente aparición en Notsam Wrestling Live, el luchador una vez conocido como Zack Ryder -fue Campeón Intercontinental y Campeón de Estados Unidos- contestó:

“Bueno, primero, la gente me estaba enviando el video sin contexto, y yo estaba en una boda muy ruidosa. Estoy viendo el video, y solo aparece Triple H hablando. Y yo como, ‘¿Qué está pasando aquí?’ Me fui a un lugar más tranquilo, lo vi de nuevo y dije, ‘¡Ohhh! Ya veo lo que están coreando.’ Escucha, me encanta, me encanta. Me encanta que los fans todavía piensen en mí, que aún coreen mi nombre, y tú me conoces, Sam, yo acepto cualquier tipo de publicidad. Siempre voy a aprovecharla. Esta vez no lo sobreexploté tanto. Estuve un poco pesado con lo de (John) Cena, exagerando el ‘hey’. Luego Cody (Rhodes) y K.O. (Kevin Owens) como que me estaban medio enterrando en su pódcast, así que dije, está bien, vamos a pisar un poco el freno con esto.”

