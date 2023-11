Matt Cardona: «Quiero ser famoso sin WWE o AEW»

Matt Cardona, conocido por su paso de 15 años en la WWE como Zack Ryder, antes de su liberación en 2020, ha estado forjando un impresionante camino en la escena independiente de la lucha libre.

Recientemente, en una reveladora entrevista en el podcast de Swerve City, Cardona compartió sus pensamientos y objetivos de cara al futuro, yendo más allá de las grandes promociones como AEW y WWE.

Después de irse de WWE, Cardona hizo algunas apariciones en AEW durante la pandemia y trabajó en IMPACT Wrestling. No obstante, se ha ganado el título de «Rey de los Independientes» al recorrer el mundo, acumulando éxitos en diversas promociones independientes y coleccionando campeonatos en su camino.

En una conversación con Swerve Strickland y Monteasy, Cardona mencionó una interesante conversación que tuvo con su pareja, Chelsea Green, sobre su objetivo final en la lucha libre. Chelsea Green destacó que ahora puede «apagarlo» y disfrutar de su tiempo en casa, en contraste con su experiencia en la WWE, donde la lucha era una presencia constante en su vida. Esto llevó a Cardona a reflexionar profundamente sobre su propia carrera y lo que realmente quiere lograr.

En sus propias palabras, Cardona explicó que durante su tiempo en la WWE, solo había tres cosas que podía controlar. Sin embargo, como luchador independiente, ha obtenido un control total de su carrera y su creatividad. Ha aprendido a apostar por sí mismo, superarse y destacar en la escena independiente. A pesar de esta independencia, no cierra la puerta a un posible regreso a AEW o WWE si se presentara la oportunidad.

Pero su objetivo actual trasciende el simple regreso a las grandes promociones.

«Al mismo tiempo, no quiero ir a AEW o WWE solo para ser un chico en el roster. No hay nada en contra de eso, pero estuve allí y lo hice. En el pasado, cuando comencé YouTube show, a medida que avanzaba y me di cuenta de lo que estaba tratando de hacer, quería demostrar que apuestas por ti mismo, que puedes superarte, que puedes hacerte notar.

«Ahora, quiero demostrar, que puedes ser un luchador profesional exitoso sin ellos. Al mismo tiempo, no digo Si Tony Khan llamara, no contestaría. Por supuesto que no. ¡Tony! ¿¡Qué pasa hombre!? ¿Me necesitas para Collision? O si Triple H llamara o Vince llamara. En este momento, mi objetivo no es volver allí. Mi objetivo es, ¿qué tan grande puedo hacer esto? No lo sé. Odio decir que el cielo es el límite, pero en cierto modo lo es».