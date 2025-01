Matt Cardona quiere luchar ante John Cena en GCW

Matt Cardona estaba programado para luchar ante Ricky Starks, estrella de AEW, este 19 de enero en el PPV GCW The People vs. GCW de Game Changer Wrestling.

Sin embargo, Starks fue sacado del evento debido a su controversia y problemática con AEW y su presidente, Tony Khan. Por eso, Cardona, aparentemente, no sabe contra quién luchará.

► Matt Cardona quisiera luchar ante John Cena en GCW

Y en una reciente entrevista con Ariel Helwani para su video podcast The Ariel Helwani Show, Cardona dijo que le encantaría luchar ante John Cena, aunque, claramente, es muy difícil que ocurra. Estas fueron sus palabras:

«Este combate ha estado maldito, de verdad. Hay tantos combates internos planificados que se han cancelado por diferentes razones. Honestamente, no sé contra quién voy a luchar. Quiero a John Cena [risas].

«No sé quién será. Lo único que sé es que he gastado dinero en mi entrada. En serio, no estoy bromeando. No tengo idea. Creo que lo sabré ese mismo día. No lo sabemos.

«Ha habido tantas personas consideradas para ese lugar, y por una razón u otra, las han sacado de ese lugar. Vamos a ver quién es.

«Bueno, tal vez ese era el indicado, se suponía que iba a luchar contra Ricky Starks. No sé exactamente qué pasó con eso. Leí todos los rumores al respecto. Ya no está en el combate. Así que veremos quién aparece el sábado».