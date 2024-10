Matt Cardona: «Puedo estar en NXT, Dynamite, NJPW»

No faltan los fanáticos de la lucha libre que estén deseosos de saber si «The Indy God» Matt Cardona firmará con una gran empresa en un futuro cercano. Recientemente, mientras él comentaba que su esposa se ganará el corazón del Universo WWE antes o después, Chelsea Green decía de él: «Al final, aterrizará donde se supone que debe aterrizar porque es el hombre más talentoso y creativo que conozco». Por ello le preguntaron al luchador en Undisputed.

► Las opciones de Matt Cardona

“Soy el f****** paquete total. Sé que Lex Luger es ‘El Paquete Total’, pero sé que puedo hacerlo todo. Es algo nuevo, algo fresco, y por eso soy ‘El Completo’. Estoy aquí para reinventarme y reinventar toda la escena independiente«.

“Si alguien en WWE o AEW me llama, hablaremos. Pero no es donde estoy ahora. Estoy enfocado en hacer que mañana sea mejor que hoy. No puedo ser amargo. Estoy demasiado enfocado en ser mejor».

“Cuando estaba en WWE, había solo tantas cosas que podía controlar. Ahora puedo controlar todo. No todo va a funcionar, y lo entiendo. Es por eso que estoy dedicando toda mi vida a esto. Pero tengo todo lo que siempre he querido, y esa es la oportunidad. Puedo estar en NXT el martes. Podría estar en Dynamite el miércoles. Me encantaría ir a New Japan; hay todo un roster de personas allí con las que aún no he luchado. Estoy aquí para luchar contra JBL en las indies; ese es un combate destacado. No importa qué, seguiré triunfando donde quiera que vaya, y te daré algo que nunca has visto antes».

El punto de vista de Matt Cardona es totalmente comprensible. Siendo independiente, y además teniendo el éxito que tiene, ¿por qué querría volver a encerrarse en una compañía? Por otro lado, habiéndose reinventado, quizá podría triunfar mucho más en WWE o AEW, por lo que se entiende que no cierre esas puertas. Así que solo queda seguir esperando a ver qué va sucediendo con «The Indy God». Por ejemplo, el 23 de noviembre estará en GCW Dream On.

