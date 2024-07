«The Indy God» se hizo un nombre como Zack Ryder en WWE -tuvo una bastante buena carrera de 15 años durante los cuales fue Campeón de Estados Unidos o Campéon Intercontinental, además de la notable popularidad que alcanzó- de la misma manera que como Matt Cardona, entre otras, en GCW; el veterano sorprendió a propios y extraños cuando abandonó la gran compañía de la lucha libre profesional para aventurarse en aguas desconocidas y no solo sobrevivir sino construirse un yate. Y le gustaría una unión de ambas.

► ¿WWE y GCW?

«Estoy súper orgulloso de ser parte de GCW. Siento que GCW es una empresa que puse en el mapa con ese deathmatch con Nick Gage, pero al mismo tiempo, ellos me pusieron en el mapa con ese deathmatch con Nick Gage. La relación, desde entonces, ha sido mutuamente beneficiosa. Esa lucha, aunque suene loco, cambió mi vida. Cambió mi carrera. Le debo mucho a GCW. No creo que GCW reciba el crédito que merece. Quiero decir, esta organización, verdaderamente una organización independiente, realiza eventos por todo el mundo cada fin de semana. Quiero decir, es WWE, luego GCW. No creo que ninguna otra compañía tenga tantos eventos tan consistentemente como lo hacía y lo hace actualmente GCW. No me sorprendería que WWE haga algunas cosas con GCW. Ya lo están haciendo, con Bloodsport».

«Imagínate una invasión), Matt Cardona bajando por la rampa en Raw. Luego, Joey Janela, EFFY, Nick Gage, Steph De Lander. Me estoy poniendo la piel de gallina solo de hablar de eso. Quiero decir, sería una manera perfecta para que Matt Cardona debutara en WWE porque no volverá como Zack Ryder. Zack Ryder está muerto. Ya sabes, Matt Cardona baja por el pasillo, Nick Gage salta la barricada. Si quieres hablar de momentos, ese es un momento. EFFY, Janela, SDL, Allie [Katch,] Mance [Warner,] ¡todos podríamos estar allí! [Brett] Lauderdale podría ser el nuevo [Paul] Heyman en los comentarios.»