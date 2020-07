Después de haber sido despedido de WWE el 15 de abril, Matt Cardona prepara su futuro como luchador lanzando nueva mercancía y un nuevo tema de entrada. Sin duda es una de las recientes salidas del imperio McMahon que está más en primera plana, que más se está ocupando de llamar la atención, de aprovechar la popularidad que tiene tras catorce años siendo una Superestrella. Ahora solo queda saber dónde y cuándo presentará todo lo que está preparando.

No parece que vaya a hacer demasiados cambios respecto a lo que ha mostrado hasta ahora en su carrera. Serán más bien variaciones dentro del mismo personaje. Y una de esas variaciones, como venimos diciendo, está en la música que va a utilizar a partir de ahora. La canción se llama When the Lights Go Down y el grupo que la toca es Downstate. El mismo Cardona lo confirmó en una reciente publicación que hizo en Twitter:

Here it is! Check out my brand new entrance theme, "When the Lights Go Down” by @DownstaitBand, on Spotify NOW! #AlwayzReady https://t.co/xZygPHXeku pic.twitter.com/MidQeIbohP

— Matt Cardona (@TheMattCardona) July 18, 2020