Un servidor suele defender la escena «indie» a capa y espada. Pero las recientes declaraciones de Effy sobre Tony Khan, tildándolo de poco menos que rico malcriado, me parecen fuera de lugar.

Todo, a raíz de agenciarse ROH el Hammerstein Ballroom de New York como escenario para su siguiente entrega de Final Battle (20 de diciembre). Algo, no entiendo muy bien por qué, mal visto por el entorno de GCW, promotora que previamente había anunciado su regreso al mismo escenario para celebrar la segunda parte de The Wrld On GCW (19 de enero).

En cualquier caso, ayer, durante ROH on HonorClub, Matt Cardona hizo acto de presencia por la otra empresa luchística de Tony Khan y se reveló como retador de Chris Jericho para Final Battle. Cardona, quien tiene en GCW su principal casa, donde ejerce de simbólico «General Manager» y de cara más mediática. Interesante, cuanto menos, la convergencia de hechos. ¿Una suerte de compensación de Khan a GCW?

Como expuse en la cobertura, el posicionamiento de Cardona como retador está generando suma controversia, considerando que no es un luchador bajo contrato con ROH. Sin embargo, el propósito, que se hable sobre Final Battle, se ha logrado.

► Cartel actualizado de Final Battle

Además del controvertido Jericho vs. Cardona, ROH añadió una nueva defensa al cartel de Final Battle 2024, en la que Dustin Rhodes y Sammy Guevara pondrán sobre la mesa el Campeonato Mundial de Parejas ROH ante The Righteous. Excelente oportunidad para Vincent y Dutch.

Seguidamente, el menú luchístico de ROH Final Battle 2024.

CAMPEONATO MUNDIAL ROH: Chris Jericho (c) vs. Matt Cardona

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE TELEVISIÓN ROH: Red Velvet (c) vs. Leyla Hirsch

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ROH: Dustin Rhodes y Sammy Guevara (c) vs. The Righteous