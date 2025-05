Matt Cardona: «No soy Bret Hart, pero…»

«The Indy God» Matt Cardona no pretende compararse con Bret «The Hitman» Hart pero considera que tiene un talento particular que sí comparte con la leyenda.

Hablando con Chris Van Vliet en Insight, el veterano explica que puede luchar con cualquiera y que todavía no está pensando en cuando va a colgar las botas:

«Hasta que se caigan las ruedas. Me encanta esto. Escucha, estoy en la mejor forma de mi vida. Siento que no he perdido el ritmo. ¿Hago las cosas más acrobáticas o técnicas? No. Pero soy el mismo luchador que era cuando tenía 18 años. Me sigo moviendo igual. Por supuesto, he crecido y mejorado y esas cosas. Pero siento que estoy en la cima de mi juego dentro del ring. No me importa con quién esté en el ring, siento que saco lo mejor de esa persona.

Esto va a sonar ridículo, pero cuando Jericho y yo tuvimos esa pequeña historia en AEW, él me comparó con Bret Hart. Pensé: eso es bastante ridículo, pero también pensé: ¿sabes qué? Es un gran cumplido, porque siento que Bret Hart podía tener una lucha con cualquiera y adaptarse a cualquier estilo.

Escucha, no estoy diciendo que soy Bret Hart, porque ya sé que esto se va a convertir en ‘Matt Cardona dice que es tan bueno como Bret Hart’. No, no creo que sea tan bueno como Bret Hart, el mejor que ha existido. Pero sí siento que puedo adaptarme a cualquier estilo, ya sea un volador, un tipo de lucha extrema o cualquiera.

Puedo tener una gran lucha con cualquier persona, y creo que esa es una de mis mejores cualidades.»