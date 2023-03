Cody Rhodes hizo su triunfal regreso en WrestleMania 38 luego de brillar con luz propia en AEW, siendo uno de sus fundadores. Un año después tendrá la oportunidad más grande de su carrera cuando se enfrente ante Roman Reigns por el Campeonato Universal Indisputable WWE, y lo curioso en toda esta situación fue el hecho de que se le permitiera desde un principio al American Nightmare utilizar su atuendo y tema de entrada con el que brilló en All Elite Wrestling, llamando la atención de propios y extraños.

► Cody Rhodes afrontará su desafío más grande en WrestleMania 39

Durante una aparición reciente en The Wrestling Classic, Matt Cardona habló sobre el salto de Cody Rhodes a la WWE desde AEW. El ex Zack Ryder declaró que la medida simplemente no tenía precedentes, y elogió el gesto por parte de WWE.

“Lo que ha hecho recientemente no tiene precedentes. En primer lugar, siendo el primer chico en saltar de AEW a WWE, solo podría haber uno primero, ¿verdad? Solo puede haber uno. Y el hecho de que trajo todo su look, música, logo… Eso nunca se ha hecho en la historia de la lucha libre. Nunca. Eso no tiene precedentes y les doy todos los apoyos del mundo por tener la visión para hacer eso”.

El gran impulso que está recibiendo Cody Rhodes está llamando la atención fuera del Universo WWE y esto es un hecho que también hay que destacar. Dax Harwood recientemente confesó de que esto los ha puesto a reflexionar (a él y a Cash Wheeler) sobre su futuro luchístico, donde planean tomar una decisión para el mes de abril.

Cody Rhodes luce como el gran favorito para derrotar a Roman Reigns en WrestleMania 39. Habrá que esperar y ver si The American Nightmare derrotará a Roman Reigns y puede hacer histora al ser el primero en su familia en lograr el título máximo de la compañía.