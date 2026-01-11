Matt Cardona: «Me falta el Campeonato WWE»

Qué se puede esperar del futuro de Matt Cardona en la WWE es una incógnita. Aprovechó su tiempo desde que lo despideran de la compañía en 2020 como pocos. No a la altura de Cody Rhodes o Drew McIntyre pero sin duda se convirtió en uno de los luchadores independientes más importantes; no por nada usaba el sobrenombre de «Indy God». Tuvo éxito en la NWA, Game Changer Wrestling, House of Glory, DDT Pro, Absolute Intense Wrestling… y la lista podría continuar.

► Falta el título más importante

Y en todas esas promotoras ostentó el campeonato máximo, que en cada una de ellas se llama de una manera distinta. Pero no en el imperio de la lucha libre profesional. Cuando era Zack Ryder, en su etapa anterior, fue Campeón de Estados Unidos, Campeón Intercontinental, Campeón de Parejas (y también tuvo cinturones en los antiguos territorios de desarrollo del mismo). ¿Es posible que logre alcanzar esta hazaña algún día? Él de momento tiene esa ambición:

I’M NOT FINISHED! Intercontinental Champ ☑️

United States Champ ☑️

Tag Team Champ ☑️☑️ Just missing the Undisputed @WWE Championship! pic.twitter.com/7dtYms5ug7 — Matt Cardona (@TheMattCardona) January 11, 2026

En estos momentos, el Campeonato WWE está en manos de McIntyre, quien destronó a Rhodes durante el último episodio de Friday Night SmackDown. A su vez, el Campeonato Mundial de Peso Completo lo porta CM Punk. ¿Imaginas a Matt Cardona derrotando a alguno de ellos para ganar su cinturón?