Matt Cardona: «Extrañaré mis días independientes»

Matt Cardona se encontró a sí mismo, los mayores éxitos de su carrera, el absoluto reconocimiento del público, cuando entró a la escena independiente al abandonar la que era su casa en la lucha libre, WWE, en 2020.

Muchas veces ha jugado con regresar pero sigue siendo una incógnita si lo hará. En cambio, si lo hace, o cuando se retire, echará de menos el capítulo actual. Así lo expresa en una entrevista con Daniel Menna:

« Amo esta vida . La amo absolutamente. Amo el esfuerzo constante. Amo el ajetreo. Amo poder hacer mi propio horario. Mentiría si dijera que no extraño el Madison Square Garden . ¿Sabes a lo que me refiero? Extraño ducharme después de un show porque el lugar tiene vestuarios de verdad, con duchas. Extraño eso. Ahora mismo me lo estoy pasando genial. Pero cuando termine esta etapa en el circuito independiente, sin duda voy a extrañar esta parte de mi carrera, porque fue muy especial: lo hice a mi manera, en mis propios términos . Muchos éxitos, muchos fracasos, pero todo por mí, y eso me encanta. Me encanta hacerme responsable tanto de lo bueno como de lo malo.»

Un etapa que quizá pronto lo lleve a enfrentarse a la luchadora Shotzi Blackheart, despedida recientemente de la misma empresa y que desafió al «Indy God»:

«Bueno, esa bruja de cabello verde está robando. Está robando mi propiedad intelectual: el Rey del Deathmatch, el Dios del circuito independiente. Eso lo tengo registrado. Si quiere que la demande, lo haré. Sé dónde vive. Le quitaré la casa. No me importa. Estoy construyendo una casa nueva en su vecindario. Tendré dos casas. Tal vez convierta la suya en una habitación para mis figuras si sigue con esto. Y luego vi que está tratando de involucrarse con mi patrocinio de Garage Beer. Al principio, cuando fue despedida, sentí pena por ella. Pensé: ‘¿Sabes qué? Vamos a ayudarla. Que tenga su paga. Vamos a incluirla en Big Rubber Guys’, la nueva línea de mi empresa de figuras. Pensé que estábamos bien. Ni siquiera la conozco, pero pensé: ‘es toyética’. Cabello verde, tatuajes, la gente la compraría. Solo quería lanzarle un hueso y, claro, también ganar algo de dinero con ella. Y luego empieza a usar mis nombres: Dios del circuito independiente, Rey del Deathmatch, y meterse con mi patrocinio de Garage Beer. Está invadiendo mi propiedad intelectual, y no me gusta ni un poco.»

«Ya hablando en serio, está haciendo lo correcto. Está en todos lados: ves carteles de combates, convenciones, firmas. Está haciendo exactamente lo que debe hacer, salir corriendo desde el inicio. Dije en ese tuit que tienes tres opciones. Puedes quedarte con cara larga, sintiéndote mal contigo mismo y desaparecer. Puedes vivir del nombre que te dio WWE, no me refiero al nombre literal, sino al hecho de haber estado ahí, y con eso te arreglas, vas a WrestleCon cada año hasta que te mueras, lo cual no está mal. O puedes decir ‘a la mierda todo’, voy a ganar más ahora fuera que lo que ganaba dentro y pasármelo mejor. Al final de eso se trata, ¿no? Ganar dinero, divertirse, ser feliz. Y eso es exactamente lo que ella está haciendo. Así que, aunque odio lo que está haciendo con mi propiedad intelectual, estoy… no quiero decir que estoy orgulloso de ella, ni la conozco, ¿verdad? Pero está haciendo lo correcto. Y ojalá los demás despedidos al mismo tiempo lo noten. Algunos de ellos, ¿qué están haciendo ahora? Pero también hay muchos que están tomando el camino correcto. Tienes tres caminos, tú eres el conductor. ¿Cuál eliges?».