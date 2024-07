Matt Cardona: «Bobby Lashley mató a Zack Ryder»

Según apuntaba un informe reciente, dentro de la WWE se cree que tanto Bobby Lashley como MVP abandonarán la compañía cuando sus contratos expiren en algún momento de los próximos meses, o puede que semanas, este detalle no se ha confirmado todavía. También ha comenzado a hablarse de la posibilidad de que (ellos y Shelton Benjamin) se unan a AEW, lo cual sería lo más lógico pues esta es la segunda empresa más grande de Estados Unidos y donde mejores ofrecimientos podrán hacerles a ambos veteranos del pro wrestling.

No obstante, a falta de más información no se puede asegurar ni descartar nada, hablando ahora del futuro del «All Mighty». De ahí que ahora nos planteemos la posibilidad de que, como han hecho otros en tiempos recientes que han salido de la misma organización –Jinder Mahal, Mustafa Ali, Steph De Lander…- pruebe las mieles de la cada día más popular GCW. Seguro que Lashley recibirá al menos una oferta. De hecho, ya lo ha hecho, de uno de los luchadores más relevantes y Gerente General, Matt Cardona:

.@fightbobby killed Zack Ryder.

Matt Cardona would like to thank him…in a @GCWrestling_ ring! pic.twitter.com/roFMXg6Eor

— Matt Cardona (@TheMattCardona) July 22, 2024