Matt Cardona: «Aprendo de Eric Bischoff»

Una vez terminadas las Monday Night Wars con la derrota de WCW, donde era productor ejecutivo, quien controlaba la creatividad, Eric Bischoff fue contratado por la WWE. Entre otros roles, ejerció como Gerente General de Raw de julio de 2002 a diciembre de 2005. Durante su mandato, introdujo la Elimination Chamber o el Raw Roulette. También tuvo historias con Steve Austin o John Cena. Ha pasado mucho tiempo pero aquella época sigue siendo muy recordada por los fanáticos.

► Matt Cardona aprende de Eric Bischoff

Y también por Matt Cardona. Mientras se recupera de su última lesión, «The Indy God» está trabajando como Gerente General de GCW. Y para sacar lo mejor de su papel en la promoción independiente toma nota del trabajo que hizo «Easy E» entonces:

«Eric Bischoff. Es el OG General Manager, si no me equivoco, y el mejor. Ha habido muchos grandes, pero Eric Bischoff es el que es muy inteligente. Recibe mucho odio en internet estos días y no sé por qué. Es un hombre muy inteligente. Estoy tratando de emular su estilo», dijo Cardona en In The Weeds con Jeremy Lambert y SP3.

Una de las decisiones que tomó Cardona en su posición de poder fue despojar a Blake Christian del Campeonato Mundial.

«No lo hice (informar al luchador). Quizás Brett Lauderdale lo hizo. Yo no le informé. Anunciamos esta gran lucha para este domingo, Cage of Survival, Blake Christian contra Joey Janela por el título mundial de GCW. Blake Christian dice: ‘Oh, por cierto, estoy en Japón. No puedo asistir.’ Eso no funciona aquí, amigo. Eres el campeón. Si yo conozco mi agenda, este tipo debería conocer su agenda. Todos conocemos nuestras agendas. Nunca le diríamos: ‘Oye, deja este torneo en el que estás yendo muy bien, en Japón,’ pero no vamos a cambiar toda la cartelera por Blake Christian o por nadie. No es nada personal, es solo negocios. Blake puede tener una oportunidad por el título cuando se corone al nuevo campeón. Por ahora, el espectáculo debe continuar. No podemos detener los planes porque Blake está atrapado en Japón. Es desafortunado. Me gusta mucho Blake. Tenía que hacerse. Es lo mejor para el negocio».

Un título que fue ganado por Mance Warner en el reciente GCW Cage Of Survival:

As @GCWrestling_ General Manager, it is my honor to congratulate @ManceWarner on becoming the NNNEEEWWW GCW World Champion! I am very proud of you Mance! You are best for business! 📷: @Ringsideguy pic.twitter.com/VhpXx4wesm — Matt Cardona (@TheMattCardona) June 3, 2024