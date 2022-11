Matt Cardona aclara el «Zack Ryder está muerto»

«Zack Ryder está muerto. ¡Larga vida a Matt Cardona!». Así contestaba Matt Cardona recientemente cuando un fan le preguntaba sobre si estaría interesado en volver a WWE. El veterano luchador independiente ha respondido de distintas maneras a lo largo de los dos años que lleva alejado de la compañía McMahon a este tipo de interrogantes. A veces cerrando completamente la puerta a un posible regreso, otras no descartando volver a ser una Superestrella. Que sepamos, no existe interés en volver a contratarlo.

► Matt Cardona no descarta volver a WWE

De todas maneras, él estaría dispuesto a hacerlo, aunque no como Zack Ryder, sino como Matt Cardona, como aclara en una reciente entrevista con Sportskeeda en la que le preguntaron justamente por aquellas palabras en redes sociales sobre su antiguo personaje. Lo único que tiene claro es que no quiere volver a eso nunca más.

«Sí, dije que Zack Ryder está muerto porque, y escucha, lo dijiste, nunca digas nunca, pero si alguna vez volviera, creo que tendría que ser como Matt Cardona. Sabes, Zack Ryder, fue lo que fue. Estoy muy agradecido por esa carrera; me ha preparado para esta carrera. Sin ser Zack Ryder en la WWE, no sería Matt Cardona hablándote ahora, así que me preparó para todo… El ‘woo woo woo’, la diadema, las gafas de sol, está muerto, y estaba tratando de alejarme de esas cosas cuando todavía era Zack Ryder en la WWE».

Cardona menciona también todos los regresos y sorpresas que ha habido en WWE desde que Triple H se hizo con el poder.

«Quiero decir, todas las semanas, bueno, no todas las semanas, pero parece que alguien regresa o debuta o vuelve a debutar. Es nuevo, es emocionante. Es una televisión imperdible y creo que eso es lo que debería ser la lucha«.

¿Os gustaría ver a Matt Cardona en WWE?