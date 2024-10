Matt Brown y un posible Jon Jones vs Alex Pereira

Un peleador de la UFC recientemente retirado cree que la promoción podría hacer mucho dinero si Alex Pereira, actual monarca del peso semicompleto, desafiara a su homólogo de los pesos pesados, Jon Jones.

La posibilidad de que Jones se enfrentara a Pereira apenas era un tema cuando el primero debutó en el peso pesado al ganar el título entonces vacante en marzo de 2023. En aquel momento, «Poatan» ocupaba el trono en las 185 libras.

Pero desde el final de su reinado en el peso medio al mes siguiente, Pereira ha subido al semicompleto y se ha marcado como una de las principales estrellas de la promoción al alcanzar la gloria en dos divisiones.

Y una serie de tres defensas consecutivas del título en 2023 ha dejado a muchos pidiendo que el especialista brasileño en kickboxing suba de nuevo en busca de un logro histórico: la gloria del campeonato en tres categorías de peso distintas.

Aunque Pereira descartó un salto inmediato al peso pesado tras su victoria sobre Khalil Rountree en el UFC 307 a principios de este mes, muchos esperan que la promoción lo impulse en caso de que Jones mantenga su oro más allá del evento del Madison Square Garden del próximo mes.

Durante un reciente episodio del podcast de MMA Fighting The Fighter vs. The Writer, el ex peso wélter de UFC Matt Brown tocó el tema y se mostró firme en su creencia cuando se trata de la magnitud del posible enfrentamiento.

«No dudo que esto podría ser tan grande como cualquier pelea de Conor», dijo Brown. «Esto podría ser promovido al máximo. Podrían hacerla (International) Fight Week o una de las tarjetas gigantescas tal vez en el Sphere, algo loco. Esto podría ser enorme. Jon es un tipo inteligente. Él está aquí por el dinero ahora, creo. Legado y dinero y Alex va a traer eso»

«Podría ser promovido tanto como quieras promover. Esta podría ser la pelea del dinero. Es de peso pesado, también. Peleas de peso pesado siempre traen un estigma a ellos que esas peleas más ligeras simplemente no traen. Conor, obviamente, trajo la charla basura y todas las payasadas, las cosas divertidas y las cosas cool, hay una cierta aura cuando Conor entra en la jaula», continuó Brown.

«Pero hay un aura diferente que se puede vender aquí cuando Jon Jones, el más grande de todos los tiempos, que acaba de vencer al mejor peso pesado de todos los tiempos – suponiendo que eso suceda – pelea con otro tipo tratando de hacer lo más grande de todos los tiempos, (convertirse en) un campeón mundial de tres pesos. No puedo pensar en una pelea más grande fuera de Conor, pero creo que podría ser tan grande como cualquier pelea de Conor».

La pelea ha sido evidentemente discutida internamente, con el CEO de la UFC Dana White revelando a principios de este año que el comentarista Joe Rogan ha estado presionando para que «Poatan» y «Bones» sean emparejados.

Por el momento, Jones tiene su enfoque en el regreso de Stipe Miocic en UFC 309. Más allá de eso, la mayoría cree que cualquier permanencia en el deporte como peleador activo debería verlo unificar el título de peso pesado contra Aspinall. Pero tal vez la UFC comparta la opinión de Brown sobre una pelea entre Jones y Pereira.