Cuando se trata de que el campeón de peso ligero de la UFC, Islam Makhachev, supere la grandeza que su entrenador y amigo Khabib Nurmagomedov ha sabido construir a lo largo de su carrera, un ex peleador no cree que su fracaso para mantenerse invicto entre en juego.

Makhachev, que en 2022 completó los planes de su equipo para que se convirtiera en el sucesor del reinado de Khabib, se acerca a su intento de hacer historia como rey de las 155 libras.

Después de igualar una serie de récords con su victoria sobre Dustin Poirier el pasado mes de junio, el daguestaní podría superar tanto a «The Eagle» como a BJ Penn por la mayor cantidad de victorias en peleas por el título de peso ligero y defensas exitosas cuando choque con Arman Tsarukyan en el evento principal del UFC 311 este fin de semana.

Si Makhachev logra esa hazaña, los debates sobre su posición en la conversación GOAT en 155 libras sólo se intensificará. ¿Cual podría ser el único aspecto que algunos podrían decir que juega a favor de Khabib? Los que miran tanto y valoran tanto los números, pueden decir que la única derrota en el historial del todavía campeón.

Pero durante un episodio de MMA Fighting’s The Fighter vs. The Writer, el ex peso welter de UFC Matt Brown descartó cualquier sugerencia de que la derrota por nocaut de Makhachev ante Adriano Martins hace una década afecte su reclamo al primer lugar.

«Creo que Islam, si vence a Arman, todavía está en esa fase en la que hay cierto debate», dijo Brown. «Para mí, personalmente, las derrotas no le quitan mérito. No puedes decir que (Makhachev) tuvo una derrota y (Khabib) no. Pierdes cuando peleas por encima de tu nivel. Si Khabib hubiera peleado contra BJ Penn en su primera pelea profesional, probablemente BJ le habría ganado. Si peleas con tipos de tu nivel o inferior, ganas, y si peleas con tipos por encima de tu nivel, pierdes», continuó Brown.

«Cuando llegas a la cima, ahora estás peleando por el título, eres el mejor del mundo, ahora viene la defensa del título para el más grande de todos los tiempos. Sin duda tenemos que meter al Islam en esa conversación. En todo caso, la derrota me demuestra que puedes superar la adversidad».

Makhachev tratará de evitar doblar su récord de derrotas el sábado por la noche en el Intuit Dome de Inglewood. Para ello, deberá repetir su victoria del pasado sobre un Tsarukyan muy mejorado y desarrollado, que busca la redención y la coronación de su propio título.