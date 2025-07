Tom Aspinall peleará para preservar la reputación de la división de peso pesado de la UFC la próxima vez que entre al octágono, según Matt Brown.

Aspinall (15-3 MMA, 8-1 UFC) fue ascendido recientemente a campeón indiscutible de peso pesado tras la retirada de Jon Jones. Después de perseguir una pelea de unificación del título con «Bones» durante casi dos años, Aspinall, que había ostentado el cinturón interino desde noviembre de 2023, finalmente está listo para comenzar su reinado cuando se enfrente a Ciryl Gane en el UFC 321 el 25 de octubre en Abu Dhabi.

Aunque un enfrentamiento entre el británico y Jones probablemente habría sido un gran atractivo para la UFC, el ex contendiente de peso wélter Matt Brown cree que una pelea contra Gane no genera el mismo nivel de emoción. Sin Jones, la división de peso pesado parece carecer del poderío estelar en comparación con generaciones anteriores, y Brown cree que es imperativo que Aspinall derrote a «Bon Gamin» en UFC 321 si se quiere que la división sea tomada en serio en el futuro.

«La división de peso pesado está en juego», dijo Brown en el último episodio de The Fighter vs. The Writer. «Si Gane entra y le gana, sin faltarle el respeto a Gane, al que aprecio mucho, la división de peso pesado perderá mucho respeto. Incluso si Tom sale ahí fuera y es una pelea reñida o le derriban y luego tiene que remontar o algo así, la división de peso pesado tiene tan poco respeto ahora mismo, probablemente merecidamente, que creo que incluso con Gane consiguiendo su tercera oportunidad por el título en un par de años, Tom tiene que demostrar que él es la división de peso pesado.

«Tiene que demostrárselo al mundo. La división de peso pesado no es una m*erda, pero yo soy tan bueno que la división de peso pesado es una m*erda. Esto es lo que tiene que salir ahí fuera y demostrarle al mundo. Si sale ahí fuera y pierde contra Gane, la división ya no es respetada, y eso hace que Tom baje significativamente, creo»

Jones pasó la mayor parte de los últimos dos años rechazando cualquier sugerencia de enfrentarse a Aspinall, alegando que no consideraba al inglés un rival digno. Los dos mantuvieron una relación fría durante ese tiempo, y Matt Brown cree que Jones se apresurará a decir «te lo dije» si Aspinall no logra impresionar en el UFC 321.

«Cómo (Aspinall) venza a Gane, suponiendo que lo haga, también es un factor importante», explicó Brown. «Si resulta ser una pelea reñida, Jon volverá a estar pegado al teléfono con Twitter abierto viendo la pelea, esperando a que Tom la cague, caiga al suelo, reciba una patada en la pierna y cojee un poco. Jon está deseando que llegue ese momento».