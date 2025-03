La trayectoria de Alex Pereira en el peso semicompleto, marcada por cinco victorias consecutivas, cuatro nocauts en peleas por el título y victorias sobre varios ex campeones, le había elevado a otro nivel.

Sin embargo, en UFC 313, Magomed Ankalaev puso fin al reinado del brasileño, superándole en un combate principal a cinco asaltos. A pesar de la naturaleza competitiva de la pelea, Pereira se mostró dubitativo en ocasiones, y pasó gran parte del combate bajo la presión y el control de Ankalaev.

El daguestaní evitó estratégicamente los derribos al tiempo que mantenía el control amarrando la pelea contra la reja del octágono, dejando al descubierto los puntos débiles del aura impenetrable de «Poatan» en las 205 libras.

Si bien la derrota es un revés, no significa que Alex Pereira haya sido descubierto del todo. Por el contrario, el calculado enfoque de Ankalaev puso de relieve áreas que el ex campeón debe abordar, lo que sugiere que su historia está lejos de terminar.

«No creo que exponerlo sea la palabra adecuada, pero creo que lo humanizó», dijo la leyenda de la UFC Matt Brown sobre Alex Pereira en el último episodio del programa de MMA Fighting The Fighter vs. The Writer.

«Porque vivía de toda esa publicidad. La UFC es experta en exagerar a los chicos. Creo que todos nosotros -es difícil para cualquiera, incluso para los seguidores astutos del juego como yo o tú o peleadores que entienden todas las complejidades- es difícil para nosotros ignorar la cantidad de bombo que la gente pone en él. Lo hacen todo el tiempo.

«Lo hicieron con Conor [McGregor], lo hicieron con Ronda [Rousey], lo hacen con Alex. Es algo constante. Jon Jones es el único tipo que más o menos ha estado a la altura, y digo más o menos porque perdió contra [Dominick] Reyes. Ha tenido algunas peleas muy reñidas, pero es el único que ha estado a la altura de las circunstancias y no ha perdido», continuó Brown. «(Alex Pereira) sigue siendo un gran peleador. Sigue siendo todo lo que pensábamos que era, pero la UFC exageró sus cartas«.

El rápido ascenso de Pereira en la división de los semipesados ha eclipsado en ocasiones los retos a los que se enfrentó al principio de su carrera en la UFC.

Aunque ha sido dominante en sus peleas por el título en 205 libras, su derrota por nocaut ante Israel Adesanya antes de subir de peso sirve como recordatorio de sus luchas pasadas.