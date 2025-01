Conor McGregor ha seguido insinuando su regreso a los deportes de combate en los últimos años, con especulaciones en torno a posibles enfrentamientos en varias disciplinas.

Junto con los rumores de una pelea de boxeo contra Logan Paul, McGregor también ha sido vinculado a Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), donde se convirtió en copropietario el año pasado y ha hecho apariciones en múltiples eventos.

En el BKFC KnuckleMania 5 de este pasado fin de semana, McGregor intensificó el rumor al enfrentarse a Jeremy Stephens tras la victoria del estadounidense sobre Eddie Álvarez. Durante el evento, McGregor reiteró su interés en competir en el boxeo sin guantes, diciendo que quiere «quitarse los guantes y tirar.»

El ex peso wélter de UFC Matt Brown, hablando en el último episodio de MMA Fighting’s The Fighter vs. The Writer, sopesó la posibilidad de que McGregor suba al ring de BKFC.

«Me encantaría verlo hacerlo», dijo Brown. «Creo que sería increíble. Aunque probablemente no vaya a suceder, me encantaría verlo. Él y Jeremy Stephens, creo que habría un montón de gran bombo para eso, y creo que sería una buena pelea, también. Creo que sería una pelea realmente interesante, especialmente en un estilo de puño sin guantes«.

Aunque la perspectiva de que McGregor pelee en BKFC es intrigante, parece poco probable que la UFC permita que una de sus mayores estrellas compita en otra promoción. No obstante, Brown cree que el boxeo sin guantes es la oportunidad más emocionante actualmente disponible para el ex campeón de dos divisiones.

«Creo que es algo obvio. Esa es, de lejos, la pelea más emocionante de Conor McGregor en este momento», argumentó Brown. «¿Sucederá eso? Supongo que es un poco improbable, pero tal vez la UFC lo respalde. Él hizo la pelea de boxeo con Floyd Mayweather, tal vez [la UFC] se ponga detrás de esto, también. Creo que a Conor le encantaría hacerlo, principalmente por la razón de que no tienes que ponerte en la misma forma, ¿verdad? Sólo tienes que lanzar las manos, y es de cinco, dos minutos rondas. Le encantaría. El acondicionamiento es completamente diferente.

«Estilísticamente, no creo que tenga un estilo terrible para bare knuckle. Sería interesante. Usted no sabe realmente hasta que lleguen allí. Al igual que, yo nunca habría pensado Ben Rothwell tenía un gran estilo para bare knuckle. Jeremy Stephens, obviamente, tiene un gran estilo para ello, pero él es uno de esos tipos que estaría preocupado por romper sus manos. Él lanza para las cercas cada vez, y yo soy como, ‘Amigo, definitivamente vas a romper las manos en bare knuckle.’ »

Aunque una pelea McGregor vs Stephens a puño limpio sigue siendo poco probable, el potencial enfrentamiento sigue generando discusión y emoción dentro de la comunidad de deportes de combate.