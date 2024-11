Matt Brown y el peleador del año 2024

Matt Brown cree que Ilia Topuria tiene ventaja sobre Alex Pereira en la discusión por el título de mejor peleador del año de la UFC.

«El Matador» se aseguró el título del peso pluma al noquear a Alexander Volkanovski en el UFC 298 en febrero. Posteriormente, Topuria retuvo con éxito su cinturón el sábado pasado en el evento principal de UFC 308, haciendo historia como el primer peleador en noquear a Max Holloway.

Mientras tanto, «Poatan» defendió con éxito su título semicompleto tres veces en sólo seis meses, y todas las victorias fueron por nocaut. Comenzó esta impresionante racha derrotando a Jamahal Hill en el primer asalto de UFC 300 en abril.

Después derrotó a Jiri Prochazka con dos semanas de preaviso en el UFC 303 de junio. Más recientemente, Pereira detuvo a Khalil Rountree Jr. en el UFC 307 a principios de este mes.

A falta de menos de dos meses para que concluya 2024, Pereira se perfilaba como el principal aspirante a mejor peleador del año. Sin embargo, «El Inmortal» sostiene que las impresionantes victorias por nocaut de Topuria sobre dos de los mejores luchadores de 145 libras de la historia ya le habían asegurado el galardón de fin de año, situándole por delante del brasileño y de todos los demás aspirantes.

Durante un reciente episodio de The Fighter vs. The Writer (vía MMA Fighting), Brown señaló que si bien «El Matador» podría tener una victoria menos que Pereira este año, el calibre de sus oponentes en peleas por el título ha establecido un nuevo punto de referencia para la excelencia competitiva.

«Alex no noqueó a tres grandes de la libra por libra. Ilia noqueó a dos grandes de la libra por libra», dijo Brown. «Por muy grandes que fueran esos tipos con los que peleó Alex, no eran Holloway ni Volkanovski… No creo que se pueda comparar con eso. Estoy en el tren de Ilia para peleador del año. Una vez más, me gustaría que pudiéramos dar algo a Alex. Lo que hizo fue notable, pero no fue Max Holloway y Volkanovski «.

«Creo que tiene un candado para peleadores del año este año. Tiene un largo reinado por delante. Todavía tiene un largo camino por recorrer para estar ahí arriba con [Georges St-Pierre] y Anderson Silva, pero está justo en ese camino.«