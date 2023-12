Matt Brown: «Tony Ferguson nunca volverá a ser el mismo»

Tony Ferguson probablemente se encuentra en una encrucijada en su carrera luego de una séptima derrota consecutiva tras caer ante Paddy Pimblett en UFC 296.

El director ejecutivo de UFC, Dana White, ya pidió el retiro de Ferguson, pero no llegó a decir que la promoción liberaría al ex campeón interino en lugar de ofrecer otra pelea.

Ferguson, mientras tanto, no ha dicho mucho después de su última derrota, aunque su compañero veterano de UFC Matt Brown aún no está listo para darse por vencido con él. En todo caso, Brown admite que juzgó mal las habilidades de Pimblett de cara a UFC 296, porque tuvo una actuación mucho mejor contra Ferguson de lo que se esperaba inicialmente.

«Tony está trabajando. Está dedicando tiempo. Vemos que está moliendo. Cuando estás haciendo la semana infernal de David Goggins, dedicas tiempo y trabajo. Cuando miras el currículum de las personas con las que ha perdido, no hay nada de qué avergonzarse. Estos son asesinos.

“Pero ahora que perdimos ante Paddy, surge la pregunta: ¿tal vez Paddy sea mejor de lo que pensamos? ¿O Tony está en su último tramo? Realmente no me respondió muchas preguntas. Al menos no respondió las preguntas que tenía. ¿Son estos dos tipos mejores de lo que creemos? Quizás Tony todavía tenga algunas peleas que pueda ganar. Quizás Paddy fuera simplemente el mejor hombre esta noche. Simplemente no respondió todas mis preguntas”.

En múltiples ocasiones, Ferguson estaba programado para enfrentar a Khabib Nurmagomedov , incluyendo un par de oportunidades de pelea por el título que le habrían dado la oportunidad de convertirse en campeón indiscutible de UFC. Las lesiones, el mal momento y la pandemia global impidieron que la pelea se llevara a cabo y, en cambio, Ferguson se involucró en una guerra con Justin Gaethje en la primera cartelera de UFC desde la pandemia de COVID-19, UFC 249.

Ferguson casi logra finalizar la pelea al principio de la pelea, pero Gaethje regresó para castigar a “El Cucuy” antes de un paro en el quinto asalto.

Brown no puede evitar preguntarse si tal vez esa pelea con Gaethje le quitó a Ferguson algo que nunca recuperó.

«Siento que esa pelea [con Justin Gaethje] o la de [Michael] Chandler simplemente le quitó todo. Qué situación. Apesta. Uno de los mayores y si se rompe la rodilla al intentar pelear con Khabib por cuarta vez y tropieza con un maldito cable. Desde entonces todo ha ido cuesta abajo. Siento que Gaethje se lo quitó.

“La forma en que se golpeó la cara y se golpeó la cabeza simplemente dejó algunos huevos revueltos allí. No puedo entenderlo, Tony parecía el Tony normal [en UFC 296]… no parecía más lento. Siempre ha sido un tipo torpe y no muy rápido. Entonces me pregunto si Paddy es mejor de lo que creemos. Odio decir eso, porque siento que no es la verdad, pero tengo que preguntarme si lo es, y si lo es, ¿Tony sigue siendo mejor de lo que pensamos?