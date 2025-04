Matt Brown todavía está sorprendido de que CM Punk haya peleado en UFC

CM Punk vivió su sueño el pasado sábado por la noche cuando finalmente tuvo la oportunidad de encabezar WrestleMania 41, pero no fue hace mucho tiempo que la superestrella de la WWE estaba viviendo otra fantasía cuando firmó con la UFC.

Su breve paso por la UFC se produjo después de que Punk tuviera una pelea muy pública al dejar la WWE y decidir probar suerte en las artes marciales mixtas. La firma generó mucha polémica y los resultados no fueron mucho mejores, ya que Punk perdió sus dos peleas en la UFC, incluyendo su debut contra Mickey Gall , que apenas llegó a los dos minutos del primer asalto.

En estos días, Punk parece haberse vuelto a enamorar de la lucha libre profesional, pero la leyenda de la UFC, Matt Brown, todavía se maravilla de que la promoción realmente le haya dado una oportunidad basándose únicamente en su fanatismo en lugar de en sus habilidades reales comprobadas.

“Lo del asunto de Punk, no era tanto Punk. Mucha gente sueña con pelear en la UFC. El solo hecho de que la UFC lo permitiera, es como: ¿Qué están haciendo? Esto es innecesario. No es la estrategia de relaciones públicas que creían, al menos en mi opinión. Quizás me equivoque. Hizo más por Mickey Gall que por nadie más. Quiero a Mickey. Soy buen amigo de Mickey, así que me alegro por él. Pero no creo que le hiciera nada a la UFC.